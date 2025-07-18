Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Kimleri Kapsıyor?

Yönetmelik uyarınca;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi tüm memurlar ,

Doğum yapan kadın memurlar ,

Eşi doğum yapan erkek memurlar ,

Evlat edinen memurlar,

çocuklarının doğumundan veya evlat edinmeden sonra bu haktan yararlanabilecek.

Çocuğun ilkokula başlamasına kadar geçerli olacak bu uygulamada, haftalık çalışma süresi yarıya indirilecek.

Çalışma Süresi ve Maaşlar Nasıl Olacak?

Haftalık çalışma süresi: Normal sürenin yarısı

Haftalık çalışma günü: En az 3 gün

Günlük süre: 3 saatten az, 8 saatten fazla olamayacak

Maaş ve ek ödemelerin yarısı ödenecek

Süt izni ayrıca verilmeyecek

Memurlar, bu dönemde mazeret, hastalık ve yıllık izinleri kanundaki esaslara göre kullanabilecek. Ayrıca bu süreçte öğle arası ve mesai dışı çalışmaya zorlanamayacaklar.

Her Çocuk İçin Ayrı Hak, 30 Bin Memur Yararlanacak

Her çocuk için ayrı ayrı hesaplanan yarı zamanlı çalışma hakkı, doğum veya evlat edinmenin memuriyetten önce gerçekleşmesi durumunda da geçerli olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tahminlerine göre, bu düzenlemeden ilk etapta 20 ila 30 bin memur yararlanabilecek.

Kimler Bu Haktan Faydalanamayacak?

Aşağıdaki kadro ve görevlerde bulunanlar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak:

Şube müdürü ve üstü yöneticiler

Yurt dışı teşkilatında görevli memurlar

24 saat esasına göre çalışan özel hizmet kadroları (hizmet ihtiyacına göre kurumlar karar verecek)

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Ne Zaman Sona Erecek?

Yarı zamanlı çalışma hakkı şu durumlarda otomatik olarak sona erecek: