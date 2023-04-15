Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle geçici barınma merkezlerinde birbirinden eğlenceli eğitsel ve sportif etkinlikleri çocuk ve gençlerle buluşturdu.

Şehirde altyapıdan su hizmetlerine, ulaşımdan üstyapıya, temizlikten ilaçlamaya tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yönelik psiko-sosyal desteklerine de devam ediyor.

Özellikle çocukların afet sonrası yaşayabileceği travmaları en aza indirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştiren ve geçici barınma merkezlerine oyun alanları oluşturan Büyükşehir, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle Baykar Konteyner Kent ve Karacasu Konteyner Kent’te çocuk ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.



