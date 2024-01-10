Çocuklarda şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) kış döneminde sık görülüyor.

RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) hastayla doğrudan veya burun salgısıyla temas sonucu bulaşıyor.

RSV genellikle küçük çocuklarda bir alt solunum yolu hastalığı olan bronşiyolit olarak ortaya çıkar ve nadiren pnömoni, solunum yetmezliği, apne ve ölüme ilerleyebilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdülkadir Göğremiş konuyla ilgili Aksu Haber’e bilgiler verdi.