Ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında hayata geçiren MEB, bu uygulamanın nitel ve nicel bulgularına ilişkin analiz yaptı.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hayata geçirilen "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nde, yabancı dil ders saati artırıldı ve İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı.

Yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni takip ederek pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin kararını verecek.