Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ziyaret ve ibadet alanlarında çevre düzenleme çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Sakarya mahallesinde bulunan Çomak Dede Türbesi’nde başlattığı çalışmaları tamamladı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, bölgesinde bulunan ziyaret ve ibadet alanlarına olan desteklerinden bahsetti. Özellikle inanç turizmi açısından da büyük önem arz eden alanları korumak adına önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen bu alanların korunması ve güzelleştirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Manevi anlamda bizler için önemli olan ziyaret yerlerimizin daha güzel hale gelmesi adına bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ziyaret alanlarının çevre düzenlemelerine katkı sağlıyoruz. Geçmişiyle geleceğini bütünleştiren bir ilçeyiz. Özellikle Sakarya mahallemizde bulunan Çomak Dede Türbesi’nin ciddi bir çevre düzenlemesine ihtiyacı vardı. Burada bir çalışma yaparak ziyaretçilere daha güzel bir ortam sunduk. Mevcut mescidi yenileyerek daha güzel hale getirdik. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmesi adına gerekli çalışmaları yaptık. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”