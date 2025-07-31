Çorum’da buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bayraklı Sitesi hobi bahçeleri mevkisinde meydana geldi. Süleyman Keçeci (69) yönetimindeki 05 LN 176 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keçeci, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Keçeci kurtarılamadı.