Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı çocuk tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin yanı sıra Afşin ve Göksun’da da sahne aldı. Deprem sonrası çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenen tiyatro gösterisine minikler yoğun ilgi gösterdi. İlham verici, eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle akran zorbalığına göğüs geren bir grup arkadaşın yaşadığı olayları konu alan oyun, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da düşündürdü. Miniklerin büyük bir beğeniyle takip ettiği gösteri, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Kültürel etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten aileler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla şehre yeni projeler kazandırılmaya devam edileceği belirtildi.