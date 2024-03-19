Başkan Adayı Kıraç Burada Göreve Gelmeden Sorunlarla İlgili Çözüm Üretmeye Başladıklarını Söyledi.
Başkan Adayı Kıraç Konuşmasının Devamında Gerçekleştirmeyi Planladığı Projeler Hakkında Da Bilgiler Vererek Vatandaşlardan Tam Destek İstedi.
Başkan Adayı Kıraç Burada Göreve Gelmeden Sorunlarla İlgili Çözüm Üretmeye Başladıklarını Söyledi.
Başkan Adayı Kıraç Konuşmasının Devamında Gerçekleştirmeyi Planladığı Projeler Hakkında Da Bilgiler Vererek Vatandaşlardan Tam Destek İstedi.
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