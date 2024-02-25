Elbistan İlçesinde Gerçekleştirilen Açılış Törenine Ak Parti Ve MHP Teşkilatları Ve Vatandaşlar Katılım Gösterdi.

Açılışta Birer Konuşma Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mehmet Şahin Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi.

Ayrıca Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Bıkmadan Usanmadan Elbistan’a Hizmet İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Pro. Dr. Vahit Kirişci İse 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çok Büyük Bir Oy Oranıyla Sandıkları Patlatacaklarını İfade Etti.