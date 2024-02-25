Bu Kapsamda Nurhak İlçesi Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açılışı Vatandaşların Katılımı İle Gerçekleşti.

Seçim Ofisinin Açılış Konuşmasını Cumhur İttifakı Mhp Nurhak Belediye Başkan Adayı İsmet Göksu Felaketin Ardından Hep Birlikte El Ele Ayağa Kalkacaklarına Dikkat Çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Burada Yaptığı Açıklamada İlçeye Yapılan Yatırımlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Yaptığı Konuşmada Yapılacak Olan Yatırımları Anlatarak Nurhak İlçesini Daha Güzel Bir Hale Getireceklerini Söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse 15 Temmuz Sonrası Başlayan Güzel Birlikteliğin Tüm Hızıyla İlerlediğini Vurgulayarak Yine Hep Birlikte Başaracaklarını İfade Etti.