Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Cumhurbaşkanlığından yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine bizden yana oldu.

Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. Resmi rakama göre, alanda 40 bin katılım var. Aramıza hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.

"Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanında"

Bizimle 85 milyon arasında nice bağlar, nice yollar var. Kem gözler bunu göremediler, millete tepeden bakanlar bunu göremediler. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da bay bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır.

CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar, ‘oylarını sattılar’ iftirası atıyorlar. Ne dediler? '"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyerek içlerindeki kini ortaya döktüler.

Sandıktan çıkan tecelliyi kabullenmek yerine insanımıza cahil diyorlar. Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde "Milletin karnı tomuş" diyorlar. Ama bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık demiyorlar. Pazar günü ile beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milleten bu kadar şamar yediler ama her seferinde hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler.

'Oy yoksa hzimet yok' diyen insanları kutuplaştıran, mahalle baskılarıyla gençlerimizi bastıran kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar.

Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Kardeşlerim milletin desteğini hak edeceksin. Bunun için çalışıp eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. CHP Genel Başkanı hep aynı şeyleri yapıyor, her defasında farklı sonuçlar bekliyor.

Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz. Milletimiz bir faninin görmek istediği her türlü makama getirdi.

"Giden canları geri getiremesek de diğer tüm kayıpları gidermekte kararlıyız"

Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz sahayı hiç boş bırakmadı. Milletimizin derdiyle dertlendiler. İlk günler de bazı eksikler olsa da bunları da halledip hamdolsun şehri yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canları geri getiremesek de diğer tüm kayıpları gidermekte kararlıyız.