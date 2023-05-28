Türkiye sandık başına gitti...

Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek

Sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıkların kapanması ile yapılacak oy sayımı ile belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.