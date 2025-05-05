Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı hazırlık içinde olduklarını belirterek, "Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin ilave konut ve işyeri ile bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içerisindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.