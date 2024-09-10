Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz." dedi.

Ne diyor şair; Bu sevda mayası birliğimizin. Bu sevda kaynağı dirliğimizin. Ay yıldız altında milletimizin. Türkiye'si yurdu sılası vardır. Hak bildiği yoldan dönmez bu sevda. Bayraktır göklerden inmez bu sevda. Kıyamete kadar dinmez bu sevda. Gönülden gönüle dolası vardır. Evet 23 yıllık bu sevda sizin bizim hepimizin sevdasıdır. Bu sevda 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda Türkiye yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Rabb'ime bizleri bu sevdaya meftun eylediği için sonsuz hamdediyorum. Daha nice seneler boyunca kutlu bir emanet gibi bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme içinde tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Sizlerin şahsında tüm arkadaşlarıma, teşkilatımızın her bir mensubuna bu sevdaya gönül verdikleri için en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Editör: Yunus Firdevsoğlu