Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak. İfadelerini kaydetti.