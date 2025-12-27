Erdoğan, Doğukent’te yapımı tamamlanan afet konutlarının anahtarlarını hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim etti. Doğukent’te gerçekleştirilen anahtar teslim programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül katılım sağladı.

Programda, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yürütülen konut çalışmaları kapsamında önemli bir aşama daha geride bırakılmış oldu. Depremzede vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, emeği geçenlere teşekkür etti.