İleri tıp teknolojileri ve multidisipliner yaklaşımıyla dikkat çeken HG Hospital, uluslararası bir hastanın daha tedavi sürecini başlattı.

HG Hospital Gastroenteroloji ve Cerrahi Kliniği’nde yapılan detaylı değerlendirmelerde, hastaya en güncel tanı yöntemlerinden ERCP, EUS ve EUS eşliğinde biyopsi uygulandı.

Yapılan ileri tetkikler sonucunda hastalığın evresi netleştirildi ve tümörün cerrahiye uygunluğu multidisipliner doktor ekibi tarafından değerlendirildi.

Pankreas kanserinde hayati öneme sahip olan rezeksiyon yapılabilirliği evrelemesi doğrultusunda planlanan süreçte; cerrahi müdahale, destekleyici onkolojik tedaviler ve yakın klinik takip bir arada yürütüldü.

Hasta Baycigit Zamankulov, hem hekimlere hem de hastane yönetimine teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ta gördüğü ilgiden ve sunulan sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HG Hospital Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu yaptığı açıklamada artık yurt dışından hastaların da Kahramanmaraş’ı tercih ederek sağlıklarına kavuştuklarını belirtti.