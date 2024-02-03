Türk düşünce hayatının bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar Eyüp Sultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

"Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım… Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi.

Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Eyüp Sultan hazretlerinin hemen bu hazirede olması, bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik gidiyoruz ve tabii ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette rabbim bizleri haşru cem eylesin diyorum."

ndan açıklamalarda bulundu.