Erdoğan, zirai don meselesine dikkat çekerek "Don, kuraklık gibi olaylara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışını gerçekleştireceklerini, çiftçileri ilgilendiren birçok konuya temas edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim; 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin."

Konuşmasının ardından heyettekilerin taleplerini dinleyen Erdoğan, "İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız." diye konuştu.