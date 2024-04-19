Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Pazartesi günü Irak'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin bir soru üzerine, bunun ertelenen bir ziyaret olduğunu, seçimin tamamlanmasıyla bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

İran İsrail gerilimi ile alakalı yöneltilen soru üzerine İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok." İfadelerini kullandı.