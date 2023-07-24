Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelelerinin hız kesmeden sürdüğünü belirten Erdoğan, son Kabine Toplantısından bu yana yoğun bir mesai dönemi geçirdiklerini ifade etti.

İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatlerle millete hizmet yolculuğunu devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu çerçevede, 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde misafir ederek, gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle, 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak, bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık." diye konuştu.

Erdoğan, aynı gün, Milli Savunma Üniversitesi'nin kara, deniz ve hava harp enstitülerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayın mezuniyet sevincine ortak olduklarını da aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdıkları üniversitenin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini müşahede ettiklerini bildirdi.

"81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için çalışacağız"

Seçim kampanyası sırasında kendisine en çok teveccüh gösteren illeri ziyaret etme sözü verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82,5 oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde 78,5 oy oranıyla ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. 'Kuru kuruya teşekkür olmaz' diyerek, Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizle birlikte, bize oy versin veya vermesin, 81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için canla başla çalışacağız."

"Başarıyı, mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz"

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz." diyen Erdoğan, hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun, anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebildiklerini belirtti.

Erdoğan, "Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinin ardından NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kritik bir dönemde tertiplenen NATO Zirvesi, ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifak'ın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken, Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil, Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in İttifak'a üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekillerimizin, vicdanları doğrultusunda, ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, onu yapacağından şüphe duymuyoruz."

"Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de aralarında olduğu 13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki, komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden ümitvar olduğunu bildiren Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin canlandırılması, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliğinin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz." dedi.

Körfez turu

Dış politika kulvarında, iş dünyasından oluşan geniş bir heyetle yaptıkları Körfez turunun da çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin, son derece başarılı ve verimli geçtiğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla işbirliğimizi daha ileriye taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katar ile mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi, yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizle, ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50'nci yılını, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasının kuruluşuyla kutlamış olduk.

Ziyaretimiz esnasında, farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle, ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili Togg'u muhataplarımıza hediye ettik. Togg'un, her üç liderden de 'tam not' aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. Şimdilik sadece ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u, inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız. Nasıl İHA, SİHA ve TİHA'larımız onlarca ülkenin semalarını koruyorsa, Togg da 'Türkiye markasını' yollara, caddelere taşıyacaktır."

Kıbrıs ziyareti

Abu Dabi'den sonra geçtikleri Lefkoşa'da, Kıbrıs Türkleri'nin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusunu paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, Barış Harekatı'nın 49'uncu yılını, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettiklerini anlattı. Erdoğan, 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı'nın, bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Ada'nın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil, şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Ancak, bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır.

Barış Harekatı'nın 49'uncu yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğimizin baki olduğunu, tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum."



"Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yazdığı destanın büyüklüğünü her geçen yıl çok daha iyi anlıyoruz"

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yedinci seneyi devriyesini, şehit yakınları, gaziler ve İstanbul halkının katılımıyla Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettiklerini, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarına olan minnet borcunu bir kez daha hatırlayıp hatırlattıklarını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yazdığı destanın büyüklüğünü her geçen yıl çok daha iyi anladıklarını ifade eden Erdoğan, "O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşum gece ülkemiz asıl, bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Milletimiz, 253 vatan evladını toprağa verme pahasına Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un, asırlar boyunca yürütülen varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen kinlerinin gerisinde, işte bu gerçek vardır. FETÖ'cü alçakların ihanetinden medet umanlar, o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığını halen unutamıyor. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar, ayıplarını örtmek, korkaklıklarını gizlemek amacıyla iftira dahil her yola başvuruyor. 'Kontrollü darbe' yalanından '20 Temmuz darbesi' tarzı ahlaksız ithamlara kadar milletin direnişine kara çalmak için her şeyi yapıyorlar. Ama ne yapsalar nafile… Bunlar, tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk milleti var oldukça, 15 Temmuz destanımız dilden dile, gönülden gönüle, nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek."

"Gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri rahatsız olsa da 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların hatırasına ebediyen sahip çıkacaklarını belirterek, "Her biri kalbimizin en mutena köşesinde yaşayan 253 şehidimizin hepsini şükranla, özlemle ve minnetle yad edeceğiz. Gazilerimizin verdiği mücadeleyi gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız." dedi.

Film, kitap, belgesel, şiir ve çeşitli etkinlerle 15 Temmuz'u, manasına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşatacaklarını kaydeden Erdoğan, tüm bunları yaparken, asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın diyorum." şeklinde konuştu.

Seller ve orman yangınları

Erdoğan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını Türkiye'nin de tecrübe ettiğini, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve taşkınların ardından, batı ve güney bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının bunun son örnekleri olduğunu bildirdi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketine müdahaleye ilişkin çalışmaları aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopter ile müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek, çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın prim ödemelerini, talep etmeleri halinde, bir yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk."

Orman yangınlarıyla mücadelenin de başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Geçen yıl 1 Haziran-24 Temmuz'da 265 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde 358 orman yangınıyla karşılaştık." dedi.

Erdoğan, İzmir'deki yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır diledi.

Önceki yıllarda yaşanan yangınların bir kısmının doğal sebeplerden, bir kısmının da terör ve ihmal gibi faktörlerden meydana geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek, havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu, Rusya'dan gelen 2 büyük uçakla tahkim ettik. Rezerv güçlerle birlikte toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ayrıca 4 bin 800 aracımız ve 25 bin orman işçimiz de karadan müdahale noktasında görev yapıyor." bilgisini verdi.

"Ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim"

Ülkedeki yangınlara süratle müdahale ederken, ihtiyacı olan diğer ülkelerin de yardımına koştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir yangınla boğuşan komşumuz Yunanistan'a 2 amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Rodos halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Erdoğan, her ne kadar hazırlıklar tamam olsa da hedefin tek bir yangının bile çıkmaması olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları orman teşkilatının alarm durumuna geçtiği ağustos ayı boyunca dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En küçük bir ihmalin dahi ciğerimizi yakan felaketlere yol açabileceğini lütfen unutmayalım. 'Orman vatandır' anlayışıyla hep birlikte ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim. Ormanlarımıza sahip çıkan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında başlayan hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65'inin hasat edildiğini belirten Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin, 580 noktada alım faaliyetini kesintisiz sürdürdüğünü, çiftçiler ürünlerini teslim edene kadar alımların devam edeceğini de bildirdi.

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz"

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz"

"Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz." dedi.