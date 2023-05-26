Fahiş kiralarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, " 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz" dedi.

"Adalet Bakanlığının bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Vatandaşa, özellikle toplu konut noktasında attığımız adımlarla yaklaşmalarında fayda var. Çünkü bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektör bile 15-20 sene vadeyle konut satışları yapıyor. Bu konut satışlarında da peşinatlar bayağı düşük. Bu vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını arttırmak için kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konutları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Fahiş fiyata asla onları kurban etmeyeceğiz."