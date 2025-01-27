Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada Gezi parkı olaylarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayetin her türlüsüne şahit olduklarını belirterek, "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir." ifadesinde bulundu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

"GENÇLERİMİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLARDAN OLMADIK"

Vesayetin her türlüsüne şahit olduk. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu.

"BU GENÇLİK İSTANBUL'UN DUVARLARINI 'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' YAZILARIYLA KİRLETEN KÖKSÜZ RUHSUZ BİR GENÇLİK DEĞİLDİR"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz şuursuz ruhsuz bir gençli değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun polise taş şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acısıyla dalga geçen gençlik değildir. Bu gençlik milli bir gençliktir

"SURİYE'NİN DEVRİMCİ GENÇLERİNİ AK GENÇLİK ADINA SELAMLIYORUM"

Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.



İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına sevgiyle selamlıyorum.

"SİZİN UFKUNUZ ŞEHİTLERİN, GAZİLERİN UFKUDUR"

Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu erenlerinin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur.

"ZULÜM VE KARANLIĞA BOĞULAN DÜNYANIN DİRİLİŞ NEFERLERİSİNİZ"

Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Hür dünyanın gür sesisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Büyük bir milletin evlatlarısınız, her birinizi yürekten selamlıyorum.



Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamdediyorum. Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BUGÜN GENÇLİK KOLLARIMIZDA BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR"

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diliyorum.



Bugün Gençlik Kollarımızda bir bayrak değişimi yaşanıyor. Gençlik Kolları vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimizi tebrik ediyorum. Yusuf İbiş kardeşime başarılar diliyorum.

"GENÇLERİMİZİN TAMAMINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIK"

Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk.



22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.



Eğitimde, siyasette, sivil toplum ve iş dünyasında gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kat sayı adaletsizliği vardı kaldırdık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı. Önünü açtık. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık.



Milletimizin yarınlarını siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bu millete sevdalı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'Ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maşallah gümbür gümbür geliyor.

"132 YENİ ÜNİVERSİTE AÇARAK ÜNİVERSİTE SAYIMIZI 208'E ÇIKARDIK"

22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütürken bir yandan gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık.



340 bine yakın misafir öğrencilerimiz bulunuyor. Ülkemizde eğitim gören Suriyeli öğrenciler şu an bakan olarak, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor. Depremde annelerini kaybeden Vahide ve kardeşlerinin ev hayali gerçek oluyor

"LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI KORUYUCU TEDBİRLERİ UYGULAMAYA ALIYORUZ"

Gençlik ve spor tesislerinin sayıları 4 bin 456'ya yükselttik. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz TEKNOFEST'i hayata geçirerek gençleri projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Türk savunma sanayii sizlerin omuzlarında yükselecek.



14-28 Mayıs seçimlerin aile ve gençlik fonu uygulamasını tüm illerimizde başlattık. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı koruyucu tedbirleri uygulamaya alıyoruz. Zararlı alışkanlıklara mücadelemiz sürüyor.

"TÜRK-KÜRT-ARAP DEMEDEN 85 MİLYONUN TAMAMININ KAZANDIĞI BİR İKLİMİ TESİS EDECEĞİZ"