Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Bu kapsamda ilk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuşan Gezeravcı, "Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım. Planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçları beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağım. UUİ'deki ortama çok hızlı şekilde uyum sağladım. Çalışmalarıma planlandığı şekilde devam ediyorum. Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma." dedi.

"En uygun aday sendin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gezeravcı'yı, "Şu an Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görevi için en uygun aday sendin. Fakat bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın." diyerek cevapladı.

Erdoğan'ın, "Dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?" sorusunu Gezeravcı şöyle cevapladı;

UUİ'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum.

Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.

"İnsanlı ilk uzay misyonumuz bilime önemli katkılarda bulunacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim litaratürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları katkı sağlamış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

"Yeni bir dönemin kapısını araladık"

Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık.

Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.