Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG hediye etmişti.

Malezya Başbakanı İbrahim, TOGG'u ilk kez sürdüğü anları ve iki lider arasında yaşanan renkli diyaloğu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücü koltuğunda oturan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Başkan ilk kez kullanıyorum ve güvenlik olmadan." dedi.

İbrahim'in "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden?" yanıtını verdi.

Malezya Başbakanı ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de bizde genelde sürücü sağ tarafta. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az.

Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan ise Enver İbrahim'e esprili bir yanıt vererek, "O zaman biz inelim." dedi.