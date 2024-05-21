Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile işlişkileirmizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de sayın başbakanla imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye-Romanya yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin tesisini temin ettik.

"Ticaret hacmimiz 10 milyar dolar seviyesini aştı"

Karşılık ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Şirketlerimizin Romanya'ya yatırımları 8 milyar dolara yaklaştı.

Enerji alanında işbirliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayii, ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya ile ilişkimizin önemli sac ayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayii işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme kazandık.

Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya ile birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla birlikte Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihtas ettik.

"Terörle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi sayın başbakanla paylaştık"

Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Terörle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi sayın başbakanla paylaştık. Türk ve Türk Tatar toplumlarını dostluk köprüsü oalrak görüyoruz. Soydaşlarımızın Roman toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan tanıyan Rumen makamlarına teşekkür edeiyoruz.

"Rumen vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek"

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahetini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum.

İsrail mezalimin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadır. Buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atama pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık "dur " denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.

"Bundan sonraki toplantımızı Bükreş'te"

Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkimizi ülkelerimizin menfaati doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Konsey toplantımzda aldığımız kararların ve az önce imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki toplantımızı da inşallah Bükreş'te gerçekleştireceğiz.

Sayın başbakana ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum.