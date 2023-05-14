Millet sözünü söyledi...

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 17.00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"

Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım..." diyerek başladığı mesajında sandıkları işaret etti.

Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı: