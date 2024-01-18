Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen toplantıda alfabetik sıralama ile illerin Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Şehirlerin Ak parti İl başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, MHP İl Başkanları ve milletvekilleri eşliğinde Belediye başkan adayları gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu açıklarken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Fırat Görgel olduğunu açıkladı.

