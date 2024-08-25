Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.

Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı. Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz.