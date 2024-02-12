Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleri ilgili çalışmalarımızı yürütüken diğer yandan ülkemizi büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik.

Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

"İkinici astronotumuzu da uzaya göndereceğiz"

İnsanlı uzay misyonumuzu başarıyla yerine getirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlarından olan Alper Gezeravcı, uluslararası uzay istasyonundaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. Bizde kendisini kabul ettik. İkinici astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

"Ekonomiye güven arttı"

Ülkemizin risk primindeki düşüş sürüyor.

Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

F-16 kararı memnuniyet verici

Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talabimizinde olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk Savunma sanayii bundan sonra daha hızlı yol alacak.



Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz, Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir.

Türkiye ne pahasına olursa olsun, Güney sınırlarında "Teröristan" kurulmasına müsade etmeyecektir.

Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız.



"Diyanet camiamız, Asım'ın neslinin yetiştirlmesinde de önemli sorumluluklar üstleniyor"

Diyanet camiamız sadece insanımız din hizmetlerinin verilmesinde değil, Asım'ın neslinin yetiştirlmesinde de önemli sorumluluklar üstleniyor.

Diyanet Akademisinin de hizmete girmesi ile eğitim imkanları genişleyen din görevlililerimizin önümüzdeki dönemde ilim, irşad, tebliğ ve temsil görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmektir"

Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapacağız.Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmektir.

Deprem bölgesinde istihdamı ve üretimi canlandıracak, şehirlerimize güç katacak projeleri devreye aldık. Savunma sanayii merkezlerimiz önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.

Asrın birlikteliği ile asrın felaketinin yaralarını süratle saracağız.

"Türkiye'nin güven iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Bilhassa son 10 yıldır her seçim öncesinde olduğu gibi, milleitmizi huzursuz edecek güörüntüler ardı ardıya gelmeye başladı.

Mahalli idareler seçimlerini ülkemizin tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadele ile, ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızılarına karşı verdiğmiz kavga ile geçti. Bu süreçte asla ihmal etmediğmiz husus ise demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdürmekti.



Artık Türkiye yüzyılı idealini hayata geçirmek için kararlılıkla hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye var.

Milleti her fırsatta sırtından hançerleyenlerin dönemi bitmiştir.

"Biz savaş çığırtkanlığ yapmak yerine barış çabalarına sarılmayı seçtik"

Yanı başlarında yaşanan katliamları görmezden gelerek, varlık sebepleri saydıkları değerlere ihanet eden ülke yönetimleri görmedik. Biz mazlumun, masumun yanındaki duruşumuzu hiç bozmadık.

Türkiye yaşadığı onca sıkıntı ve imtihana rağmen sıkıntıların üstesinden gelebilecek programa, imkana, en önemlisi de kudrete sahip bir ülkedir.



Milleitmizle el ele vererek çözemeyeceğimiz hiç bir mesele olmadığu inanıcı ile mücadele bayrağını bir an bile yere düşürmeden, yolumuz devam ettik, devam edeceğiz.

İşte böylesine tarihi bir destanı özellikle yazan aziz milleitmiz. Ne enflasyon ne başka gaytretler bizi çökertemez ve çökertemeyecektir.

Erdoğan, BAE ve Mısır'a gidiyor

Bu akşam BAE devlet Başkanının daveti üzerine Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'e hareket ediyoruz. Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yıl ki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Mısır Cumhurbaşkanının davetine icabetle Kahire'ye geçeceğiz. Sayın Sisi ile ekonomi , ticaret, turzim, enerj ve savunma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki pek çok konuyu istişare edeceğiz.

"Hitler özentisi Netanyahu her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor"

Hitler özentisi Netanyahu her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor, bu sabah güvenli bölge olarak ilan ettikleri Refah'a saldırdılar.

Türkiye olarak akan kanın durması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.