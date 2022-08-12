Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

2010 yılından bugüne büyüyen, gelişen ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversitemizi yakından takip ediyoruz. İlim ve irfan davamızı dünya çapında en iyi şekilde temsil etmek, üniversite medeniyettir ifadesini hayata geçirmek için samimiyetle çalışan rektörümüzü ve hocalarımızı tebrik ediyorum.

Yeni kayıt dönemiyle beraber 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitemize marka değerinin önemli katkı sağlayacağına inandığım yeni bir eseri daha öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmete sunmak için buradayız. Ziraat Bankamızın desteği ile tamamlanan kütüphanemizin Merkezi Derslik Bbinasının üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle gerek Ziraat Bankamızın Genel Müdürü, yönetim kuruluna hepsine milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip ettiği için rabbime hamdediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi'dir. Burasının da Millet Kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum.

İstanbul'da Rami Kışlası'nı bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor. Çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye ile kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız. İnşallah medeniyet üniversitemizdeki gençlik bizleri yaradan rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya da inanıyorum ki devam edecektir.

Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler yapmadan, kütüphaneler olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz. Kimi yazar ve düşünürler ise cenneti envai çeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzetmişlerdir. Bu teşviğin sebebi kütüphanelerin bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı, hakikatin bilgisine giden yollardan biri olmasıdır. Merhum Cemil Meriç, okumanın iki ruh arasında aşikane bir mülakat yani hasbihal olduğunu ifade ediyor.

Bize yüzlerce alimle dostluk kurup onlarla feyzi sohbetlere dalma imkanı veren bir araç daha vardır o da kitaplardır. Gerçekten de her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. İş bilenlerle bilmeyenler bir olurmu buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşkul olmamızı tavsiye ediyor. atalarımız da kılıçla feth edilen toprakların ancak kalemle tutulabileceğini öğütlüyor. Bunun anlamı bilgiyle donanmış, ilim yolculuğundan kopmamış bir milletin beka meselasi yaşamayacağıdır.

"Hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz"

Medeniyetimizin altın yıllarını kütüphanelerimizin de zenginliği ile göz kamaştırdığı dönemler olması asla tesadüfi değildir. Kitap ve kütüphane ile irtibatı kopan milletlerin bırakın insanlığa yol göstermesini ayakta kalabilmesinin imkansız olduğunu biliyoruz. Kitaba sırtını dönen cehaletin zifiri karanlığından kurtulamaz. Edebiyat dünyamızın öncülerinden merhum Nuri Pakdil okumadığın gün karanlıktasın buyuruyor. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeleri hayati önemde görüyoruz. Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz.

Açılışını yaptığımız bu güzel eserin de bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Esasen Avrupa'nın cehalet karanlığına boğulduğu bir dönemde ecdadımız kurduğu medrese ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Dünyanın diğer yerlerinde üniversitenin adı dahi geçmezken 830 yılında kurulan Beytül Hikme de astronomiden tıbba bir çok bilim dalı sistematik olarak yerini almıştı. Medeniyetimizin temellerini okumak üzerine atan ecdad bilgiyi yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca onun peşinde koşmuşlardır. Hakkı teslim edilmese de bizim medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına yaptığı katkı asla gözardı edilemeyecek büyüklüktedir. Merhum Fuat Sezgin hocanın gayretlerini destekleyerek oluşturduğumuz İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bu bakımdan çok zengin örnekleri yeni nesillerin dikkatine sunuyor. Eğer orayı gezmeyen ziyaret varsa Gülhane Parkı'ndaki bu müzeyi ziyaret etmelerini özellikle tavsiye ederim.

Şehrinin giriş kapısında bilgi ve erdem kılıç ve silahtan üstündür yazan bir medeniyetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir. Malesef uzunca bir süre bu konuda sıkıntı yaşadık. Vaktimizi ve enerjimizi başka alanlara yönelterek bu iklimden uzaklaştık veya uzaklaştırıldık. Sadece biz değil medeniyet coğrafyamızın her köşesinde aynı durum yaşandı yaşanıyor.

Bugün dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarıyla kıvrandığı bir dönemden geçiyoruz. Bize düşen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye sadece kendisi için değil gözünü ve kalbini bu ülkeye bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafyanın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. Attığımız her adımda bu sorumluluğun idrakı içinde olmalıyız. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz alt yapı üzerinde başlattığımız her kalkınma hamlesinin böylesine derinlikli ve kapsamlı anlamı vardır. Her şeyden önce üniversitemizin adının İstanbul Medeniyet Üniversitesi olması rastgele değildir. Burada açılışını yaptığımız kütüphaneyi de herhangi bir eser, herhangi bir yatırım değil işte bu büyük fotoğrafın bir rengi, çizgisi olarak görmemiz gerekiyor. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek biz de eğitim öğretimle, kültürle, sanatla, teknolojiyle hepsinden önemlisi insanla medeniyetimizi zirveye çıkartacağız.