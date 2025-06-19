Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden imar ve ihya çalışmaları kapsamında, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen konut teslim törenlerinin en önemli ayağı bugün Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla yapılan programda, 250 bininci konutun kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Aksu TV, sahadan gerçekleştirdiği canlı yayınlarla hem törenin nabzını tuttu hem de vatandaşların heyecanına ortak oldu.

Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Aksu TV ekibi, alandan yaptığı yayınlarla gelişmeleri anbean aktardı.

Depremin ikinci yılında bölgedeki yaraların hızla sarıldığına dikkat çekilen törende, devletin ve milletin el ele vererek şehirleri yeniden inşa ettiği vurgulandı.