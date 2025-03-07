Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'nın güvenliğinin sadece AB'ye üye ülkeleri değil herkesi ilgilendirdiğini vurguladı.

Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabaların da bu yaklaşımla örtüştüğünü dile getirerek "Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım. Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken AB'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. AB'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur" ifadelerini kullandı.