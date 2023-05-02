Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangardan çıkan Türk savunma sanayiinin gurur projelerini 'Son aylarda' notuyla paylaştı. HÜRJET, KAAN, KIZILEMLA İLE AKINCI TİHA, ATAK-2, ANKA-3 ve GÖKBEY'in görsellerini paylaşan Erdoğan, "Gururlanmamak duygulanmamak mümkün mü?" dedi. Erdoğan, dakikalar sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim" diyerek video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir" dedi.

"Gururlanmamak duygulanmamak mümkün mü?"

Erdoğan akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise son dönemde hangardan çıkan Türk savunma sanayiinin gurur projelerini 'Son aylarda' notuyla paylaştı.

HÜRJET, KAAN, KIZILEMLA İLE AKINCI TİHA, ATAK-2, ANKA-3 ve GÖKBEY'in görsellerini paylaşan Erdoğan, "Gururlanmamak duygulanmamak mümkün mü?" dedi.

"Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?"

Erdoğan, dakikalar sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim…" diyerek video paylaştı.