Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a teşekkür ederek başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Sözlerime grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için şahsım, tüm arkadaşlarım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi ile farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.