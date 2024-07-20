Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."