Erdoğan, sosyal medya platformlarının ABD ve Avrupa’da kurallara uyma noktasında gösterdiği özeni Türkiye’de göstermediğini belirterek Dijital bir faşizmle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Dijital bir faşizm ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin ABD ve Avrupa’da kurallara uyma noktasında gösterdiği hassasiyeti Türkiye’de göstermediğini söyledi.

“Arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.” ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu