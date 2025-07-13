Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi.

Şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.

Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla şehirde milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Birçok vatandaş, bayrak görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederken, Kahramanmaraş’ın bu duyarlılığı Türkiye’nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.