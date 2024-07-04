Erdoğan, ikinci günde ilk olarak Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Lübnan’a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)