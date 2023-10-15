Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerçek çözüm, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletidir. Bu bizim net politikamızdır ve bu davayı desteklemek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız." dedi.

Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, EXPO 2023 alanındaki Filistin Evi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Yılmaz, Kudüs'ün 4 asır boyunca Osmanlı idaresinde olduğunu, 3 dinin mensuplarının inançlarını özgürce yaşadığını, tüm farklılıklara, din ve inançlara karşı hoşgörülü olmanın Kudüs'ün ruhu olduğunu belirtti.

Filistin Evi Temsilcisi Rana Abu Sibaa ise Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı için öncelikli olduğunu dile getirerek Türk halkına teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Sibaa, Cevdet Yılmaz'a, hayatı boyunca Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Yasir Arafat'ın da giydiği kefiyeden hediye etti.