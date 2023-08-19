Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1447'nci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, kendileriyle tek tek görüşen Yılmaz'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Yılmaz, ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin ortaya koyduğu duruşun son derece kıymetli olduğunu söyledi.