Ramada Otel’de gerçekleşen etkinlikte, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun yüz birinci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen konuklar, birlik ve beraberlik mesajları vererek bu özel günü büyük bir coşkuyla kutladı.