Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı FIRAT GÖRGEL, , 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral ALİ GEMALMAZ, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, GÖRGEL ve ER, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ünlüer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.