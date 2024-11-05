Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personellerinin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirmek için ilk yardım eğitimi düzenledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen eğitim seminerinde itfaiye erlerine, olası acil durumlarda yapılması gereken temel ilk yardım uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında itfaiye personeline; yaralanmalarda müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği, yanık tedavisi, kanama kontrolü, kırık ve çıkık gibi durumlarda yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk yardım eğitmenleri, itfaiyecilere vaka çalışmaları ve simülasyonlarla doğru müdahale tekniklerini göstererek bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini sağladı.

İtfaiye personelleri, yangın veya kaza gibi acil olaylar sırasında yalnızca yangınla mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda olay yerinde yaralanan vatandaşlara da ilk müdahalede bulunma sorumluluğu taşıdığı için Büyükşehir Belediyesi, bu tür eğitimleri önemsiyor.

Yapılan açıklamada; bu tür eğitimlerin, itfaiyecilerin acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yapabilme yeteneğini güçlendirdiği belirtilirken, hayat kurtarma konusunda daha bilinçli bir yaklaşım kazandırdığı ifade edildi. Ayrıca düzenlenen ilk yardım eğitimlerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve itfaiye personelinin bilgi ve becerilerinin sürekli güncel tutulmasının hedeflediği belirtti.