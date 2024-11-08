Türkoğlu’nda ulaşımı iyileştirerek ilçe halkına daha konforlu seyahat imkânı sunmak için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinin en önemli arterlerinden Mahir Ünal Caddesi ve bağlantı yollarında başlattığı asfalt yenileme uygulamalarına da devam ediyor. Çeşitli nedenlerde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ana cadde ve bağlantı yolları kapsamlı bir revizyonla modernize ediliyor. Toplam 3 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarla hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve rahat bir ulaşım güzergâhı oluşturuluyor. 11 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında bağlantı yolları da aynı özenle elden geçirilerek caddenin işlevselliği artırılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yürütülen asfalt seriminin ardından yol çizgileri ve trafik işaretleri gibi güvenlik önlemlerinin de kısa süre içerisinde tamamlanarak Mahir Ünal Caddesi ve bağlantı yollarının yenilenen yüzüyle ilçe halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Çalışmalara İlçe Sakinlerinden Tam Not

Büyükşehir Belediyesinin Mahir Ünal Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirdiği çalışmalar, vatandaşlarda da olumlu tepkiler aldı. Yol çalışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaşan ilçe sakinleri, yeni asfaltın konforunu ve sunduğu güvenliği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bölge esnaflarından Mehmet Davarcı, “Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı ilçemize yakışır bir şekilde yeniliyor. Çalışmalardan son derece memnunuz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Eren Gülgösteren de, “Daha önce bu yolda araç geçişlerinde çok toz duman oluyordu. Şimdi çok güzel bir şekilde asfaltlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.