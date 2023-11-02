Türkiye'nin günlerdir gündemini meşgul eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında bir açıklama da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat, bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış. Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat itiraflarında bulundu.

Akalın eskiden beraber çalıştığı Dilan Polat ile ilgili ilk kez konuştu.

"Esra Balamir getirmişti"

Ünlü şarkıcı, “2017 yılında Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi.

"Bizimle dalga geçen videolar yaptı"

Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Bu parayla falan alakalı şeyler değil... Benimle ve Hira’yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti, sayfa kapandı. Benimle barışmak istedi, ben oralı olmadım. Bir aydır dehşetle izliyorum. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!” ifadelerine yer verdi.