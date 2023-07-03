Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde yer ediyor.

Son olarak Oğuzhan Koç fenomen Ala Tokel ile görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası hemen gündeme geldi.

Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirirken gerçek ortaya çıktı.

Ala Tokel hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi.