Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Demirciler Çarşısı, 6 Şubat depremlerinde zarar gören 75 iş yeriyle birlikte yeniden ayağa kaldırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla çarşının özgün taş ve ahşap mimarisi korunarak ihya edilmesi hedefleniyor.

Restorasyon sürecinde esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için Sarayaltı ve Şekerli caddelerinde geçici iş yerleri oluşturuldu. Geçmişten günümüze Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan çarşı, yeniden kente kazandırılıyor.