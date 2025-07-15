15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan demokrasi temalı sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sergide, 15 Temmuz’un milletin bağımsızlık ve demokrasi uğruna ortaya koyduğu direnişi simgeleyen eserler yer aldı. El emeğiyle hazırlanan çalışmalar; afişler, dokuma panolar ve görsel anlatımlarla demokrasi bilincinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Etkinlik alanını gezen katılımcılar, sergi sayesinde hem duygusal anlar yaşadı hem de 15 Temmuz’un toplumsal hafızadaki önemini bir kez daha hatırladı.