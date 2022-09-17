Türkiye'nin su kaynakları bakımından önemli kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş, 20 milyon dolarlık balık ihracatı hedefliyor.

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, alabalık üretimiyle de Türkiye'de adından söz ettiriyor.

Baraj ve göllerine kurulan devasa üretim tesisleriyle 52 firmanın yer aldığı kentte, geçen yıl 54 ülkeye 7 bin 500 ton alabalık ihraç edilerek 18 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Türkiye'nin en önemli "Su Ürünleri İşleme Tesisi"ne ev sahipliği yapan ve bu alandaki yatırımlarla her geçen gün adından söz ettiren Kahramanmaraş, sektörde hem üretim hem de ihracatını artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Tarım Ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, kentin balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.